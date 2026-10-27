Uruguaya fue seleccionada por ONU como "heroína mundial" por su trabajo como apicultora y el impulso al desarrollo rural

Una mujer rural uruguaya fue distinguida con un premio a nivel mundial por parte de la ONU. Ella es María Laura Rodríguez, nació en Flores y es apicultora desde hace 15 años.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la FAO, en una iniciativa a nivel mundial, distinguió a mujeres que transforman los sistemas agroalimentarios. Entre las 100 heroínas fue seleccionada la uruguaya.

"Un orgullo y más también por la producción. Más allá de que sea una mujer que represente a Uruguay, también que sea la apicultura, lo que venimos luchando muchos apicultores de poder tener eso", expresó.

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Laura comenzó en la apicultura hace 15 años en un emprendimiento con su esposo y hoy cuenta con más de 400 colmenas.

"La apicultura es una pasión. Te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar ir al campo, que te piquen", aseguró.

Fue seleccionada por su liderazgo, su labor en la apicultura, el impulso al desarrollo rural y su trabajo de apoyo a mujeres emprendedoras del campo.

La distinción se entregó el pasado 15 de octubre en Roma, Italia, en el marco del año internacional de la agricultura.

Laura nació en zona de campo de Flores y por falta de locomoción debió abandonar los estudios en el liceo. La apicultura fue clave para su vuelta al trabajo rural hace 15 años.