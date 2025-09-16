RECIBÍ EL NEWSLETTER
MERCOSUR - EFTA

Uruguay y los países del Mercosur firmaron un TLC con Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein

Es un acuerdo “histórico”, dijo el canciller de Uruguay tras firmar el TLC entre el Mercosur y los países de la EFTA (Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein). Fue este martes en Brasil.

Uruguay-Mercosur-EFTA-Lubetkin-firma-en-Brasil

El acuerdo fue calificado como “histórico” por el canciller de Uruguay Mario Lubetkin, quien firmó el documento en representación del gobierno y el Estado.

“El Tratado de Libre Comercio Mercosur – EFTA creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de USD 4,3 trillones. Ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos”, dice el comunicado que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Además, “el tratado de libre comercio creará nuevas oportunidades de negocios para los agentes económicos en los países del Mercosur y la efta, incluyendo al gran número de pequeñas y medianas empresas existentes en cada jurisdicción. Proveerá mayor acceso a los mercados y normativa modernizada para el despacho de aduana. Los agentes económicos de los países del Mercosur y la efta se beneficiarán de la mayor previsibilidad y certidumbre jurídica en el comercio”.

En cuanto a los rubros que cubrirá este TLC, el comunicado de la Cancillería destaca: “bienes, comercio de servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y horizontales, incluyendo solución de controversias, y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible con su correspondiente entendimiento”.

Por último, el Mercosur y los Estados de la EFTA “comparten el compromiso de asegurar la ratificación expedita del Tratado de Libre Comercio y su entrada en vigor tan pronto como sea posible”.

