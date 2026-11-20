Estudiantes de la Facultad de Enfermería denunciaron en Udelar y la Policía a un compañero por acoso y menazas, incluyendo el envío de fotos de sus partes íntimas mediante mensajes de Whatsapp.

"Nosotros investigamos sobre este tema, porque no íbamos a hacer falsas denuncias, y tenemos entendido que viene desde 2021, pero también hablamos con gente de otras generaciones, 2023, 2024, y nos mandaron capturas de amenazas que hizo en ese tiempo, y que sigue haciendo", sostuvo una de las estudiantes que se movilizan por este tema.

Las estudiantes indicaron que el compañero denunciado se comunica por distintos números, aunque mantiene nombre y foto de perfil. Allí comienza el acoso que sienten las jóvenes.

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"Pasaron situaciones en marzo de este año y ahora me volvió a hablar de otro celular, y cuando me volvió a hablar simuló como que era a nivel académico" pidiendo un material, y ella le envió. "Después de siete días" comenzó nuevamente el acoso, contó una de las víctimas.

"Siempre mandaba alguna foto y siempre modo efímero. Nunca mandaba las fotos para que queden. Y tenemos varias compañeras que nos comentaron que mandaba fotos completamente desnudo", añadieron.

La preocupación aumentó ya que el denunciado se inscribió para policlínica que comienza el próximo lunes.

"Les comentamos la situación a nuestros compañeros y les preguntamos también qué sentían. La mayoría se quiso cambiar de policlínica, no quieren asistir y siguen con miedo", contaron.

Ante todo esto, los estudiantes ya realizaron la denuncia en la Unidad central sobre violencia, acosos y discriminación de la Udelar, sin respuesta hasta el momento, así como también en la seccional policial.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela, habló de la situación de acoso denunciada por alumnos de enfermería.

La decana de Enfermería le informó que esta situación está planteada y que "se estaba procediendo de acuerdo a los protocolos que tienen la Universidad".

"Hay radicado una denuncia, está a estudio de Unidad central sobre violencia, acosos y discriminación, que desde el decanato estaban viendo las medidas que tenían que ir tomando en estos días. Esto va dentro de un marco de debido proceso", sostuvo el rector.