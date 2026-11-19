El final de la Conmebol Libertadores se juega el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. El partido es entre el club brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes.

El ministro del Interior, Carlos Negro, que este jueves se reunió con sus pares de países de la región, en el marco del Mercosur, se refirió a las acciones conjuntas que están realizando en este marco.

"La criminalidad organizada también pasa por el deporte. Por los distintos equipos de fútbol, por las barras bravas, donde sabemos que también hay vínculos estrechos con bandas criminales. Esto sucede en Uruguay, en Argentina, en Brasil", sostuvo. "Por lo tanto, compartir información entre la inteligencia de cada uno de estos países, determinando y estableciendo quiénes son los responsables, qué bandas actúan, cómo actúan, a qué equipos han llegado o han colonizado, es también parte de este intercambio de información que nosotros estamos teniendo durante todos estos días, con la Policía argentina y brasilera, para que el espectáculo transcurra de la forma que tiene que transcurrir y que sea una fiesta para el deporte latinoamericano y un honor también para Uruguay poder ofrecer las condiciones necesarias".

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El director de la Policía, José Manuel Azambuya, también se refirió a este tema. "En esta reunión tomó una vital relevancia, entendiendo que teníamos en este momento a las cinco fuerzas federales sentadas en esta reunión de Argentina, más las fuerzas federales de Brasil. Era una gran oportunidad para Uruguay en lo que era la planificación de la gran operación que va a ser la final de la Copa Libertadores, símil a la venida del papa. Otro gran desafío para la Policía Nacional".

"Entonces, cómo no aprovechar esa oportunidad para lograr algunos aspectos de relevancia en cuanto a la información, en cuanto a las personas que puedan ingresar o no", afirmó.

También esto está visto como una preparación para lo que será el Mundial 2030.