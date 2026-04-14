RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEL 23 AL 26 DE ABRIL

Uruguay tiene en abril su primera edición del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-edit

"Esta primera edición en Uruguay busca generar un diálogo profundo entre cine, música y ciudad", señalan desde la dirección del festival.

john-y-yoko-festival-

Se realiza este mes la primera edición en Uruguay del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-edit. Se desarrollará en Montevideo del 23 al 26 de abril.

In Edit se lanzó por primera vez en Barcelona y lleva más de 20 años, en los que se ha extendido por más de 10 países.

“Ahora tenemos la oportunidad de tener esta primera edición acá en Uruguay y esperamos que sea por muchos años más”, explicó Lorena Amarillo, gestora cultural.

historias de amor en gran hermano: las parejas que comenzaron en la casa y los shippeos del publico
Seguí leyendo

Historias de amor en Gran Hermano: las parejas que comenzaron en la casa y los "shippeos" del público

Para la primera edición se presentarán seis documentales de figuras como John Lennon, Yoko Ono, Brian Jones y Pablo Milanés.

“In-Edit es un espacio donde las historias no solo se proyectan: viven. Esta primera edición en Uruguay busca generar un diálogo profundo entre cine, música y ciudad, poniendo en valor relatos que forman parte de nuestra memoria cultural y que merecen ser compartidos en pantalla grande", señalan desde la dirección del festival.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HAY UN DETENIDO

Discusión de tránsito en el Centro de Montevideo terminó con un delivery asesinado de una puñalada
contacto por información 099424099

Piden colaboración para encontrar a Petra, una labradora en entrenamiento para asistencia en Fundappas
EN EL BARRIO LA CHANCHA

"Se pudo haber evitado": hermano y expareja de joven asesinada se refirieron a denuncia previa que tenía el policía
AVISO OFICIAL

Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
"FALTA DE RESPONSABILIDAD"

Con chalecos amarillos y linternas, dos personas simularon ser inspectores de tránsito en Maldonado

Te puede interesar

Movilización de repartidores: No lo tomemos como un suceso aislado que le pasó a un inmigrante, esto está ocurriendo video
Juan Pintos, vocero deliverys

Movilización de repartidores: "No lo tomemos como un suceso aislado que le pasó a un inmigrante, esto está ocurriendo"
Así fue el momento en que detuvieron al sospechoso de asesinar al delivery en el Centro video
homicidio de un Trabajador

Así fue el momento en que detuvieron al sospechoso de asesinar al delivery en el Centro
Lubetkin sobre el viaje de Orsi a España: Reunión de presidentes y habrá encuentros bilaterales con otros mandatarios
ENCUENTRO DEMOCRACIA SIEMPRE

Lubetkin sobre el viaje de Orsi a España: "Reunión de presidentes" y habrá encuentros bilaterales con otros mandatarios

Dejá tu comentario