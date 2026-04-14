Uruguay tiene en abril su primera edición del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-edit

Se realiza este mes la primera edición en Uruguay del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-edit. Se desarrollará en Montevideo del 23 al 26 de abril.

In Edit se lanzó por primera vez en Barcelona y lleva más de 20 años, en los que se ha extendido por más de 10 países.

“Ahora tenemos la oportunidad de tener esta primera edición acá en Uruguay y esperamos que sea por muchos años más”, explicó Lorena Amarillo, gestora cultural.

Seguí leyendo Historias de amor en Gran Hermano: las parejas que comenzaron en la casa y los "shippeos" del público

Para la primera edición se presentarán seis documentales de figuras como John Lennon, Yoko Ono, Brian Jones y Pablo Milanés.

“In-Edit es un espacio donde las historias no solo se proyectan: viven. Esta primera edición en Uruguay busca generar un diálogo profundo entre cine, música y ciudad, poniendo en valor relatos que forman parte de nuestra memoria cultural y que merecen ser compartidos en pantalla grande", señalan desde la dirección del festival.