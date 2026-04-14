Orsi sobre el asesinato del delivery: "La violencia con la que nos estamos vinculando es terrible"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al homicidio del delivery de 62 años en el centro de Montevideo y habló de la violencia que enfrenta la sociedad.

“Horrible, cuando te lo cuentan no podés creer que eso nos esté pasando. Espantoso”, respondió al ser consultado sobre este tema. Añadió que "la violencia con la que nos estamos vinculando es terrible".

En ese sentido, también fue consultado sobre el reclamo de los deliveries en puertas de Torre Ejecutiva y el cuestionamiento por las personas que están armadas. “El tema de las armas es bastante polémico en Uruguay, nos preocupa la cantidad de munición que está entrando y tenemos que centrarnos en el tema del porte”, dijo.

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