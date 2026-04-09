Historias de amor en Gran Hermano: las parejas que comenzaron en la casa y los "shippeos" del público

En Gran Hermano Argentina las historias de amor y de pareja ocupan un lugar central dentro de la casa, pero también en el juego.

La convivencia genera vínculos intensos, romances que también influyen en las estrategias, las alianzas y los conflictos dentro de la casa.

En todas las ediciones del reality argentino se formaron parejas, y algunas de ellas trascendieron el programa.

En la primera edición, lo que comenzó como una alianza estratégica terminó con una ceremonia de compromiso entre Gastón Trezeget y Eleonora Gonzáles, que ofició Tamara Paganini y en la cual los jugadores ya expulsados acompañaron desde un globo aerostático.

De esa edición también surgió una pareja que duraría más de 20 años juntos, Santiago Almeida y Natalia Fava.

Ximena Capristo y Gustavo Conti son una de las parejas más duraderas surgidas de la televisión argentina. Se conocieron en la segunda edición, se casaron y tuvieron a su hijo Félix en 2017. Llevan más de dos décadas juntos.

La edición 2022 fue una de las que mas parejas generó: Nacho con Lucila, Maxi on Juliana, Coti con Alexis y Daniela y Thiago, quienes continuaron su historia fuera de la casa y en 2024 fueron padres de Laia y Aimé.

También hay muchos romances que elige el público y comienzan afuera de la casa, personajes que captan la atención. Así se forman los conocidos “shippeos”, cuando el público idealiza una relación amorosa entre dos jugadores, que puede concretarse en la realidad o no. Esto pasó entre Julieta Poggio y el ganador de su edición, Marcos.

En una gala especial que mezcló emoción, espectáculo y juego, la casa de la edición 2025 se transformó en escenario de una boda inédita: Brian Alberto, ex participante de la edición, dio el “sí” junto a su pareja de toda la vida, Luciana.

El uruguayo Bautista, ganador de la edición 2023, se casó en Gran Hermano con Denisse, una de las participantes esa edición. Hoy comparten en redes sociales su vida juntos fuera de la casa.