Con chalecos amarillos y linternas, dos personas simularon ser inspectores de tránsito en Maldonado

El director de Movilidad de Maldonado , Juan Pígola, habló de falta de responsabilidad por el caso de los jóvenes disfrazados de inspectores de tránsito en la rambla de Punta del Este.

"Creo que tiene que ver con la falta de responsabilidad, de concientización, con que esa generación de adrenalina los haga sentir mejor o que tengan más o menos seguidores en las redes sociales", sostuvo Pígola.

Además, aclaró que la Intendencia trabaja con puestos de señalización "debidamente identificados, con luces, con inspectores debidamente vestidos".

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Llamó a que el Ministerio del Interior como la Fiscalía actúen en consecuencia.

Las personas que simularon ser inspectores estaban vestidos de negro, con las caras cubiertas, chalecos refractarios amarillos y lin