"Se pudo haber evitado": hermano y expareja de joven asesinada se refirieron a denuncia previa que tenía el policía

El triple crimen del viernes fue descubierto por el hermano e hijo de las víctimas que fueron asesinadas por un policía que luego se suicidó. "Yo había coordinado con mi hermana de ir a buscar un par de championes a la casa de ella, de mi madre y de mi padre y llamaba y nadie me respondía. Me tomé un taxi para ir hasta allá y me encontré con lo que me encontré", relató el joven.

El policía vivía en el lugar mientras terminaba de construir su casa. "Hubo ocasiones en las que tuvo un perfil violento. Pero después no aparentaba ser una persona así", aseguró.

"Tenía 18 años, era una gurisa todavía", contó el hermano sobre la víctima, que era soldado.

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"Se pudo haber evitado", remarcó y se refirió a la amenaza contra el novio anterior de su hermana.

"Llegando a la casa de mi madre me tira el auto encima y se bajó desacatado y me apuntó con el arma de reglamento", contó la expareja de la joven sobre esa ocasión. "Se bajó con el arma cargándola", añadió y describió "ataques de celo".

"Si en ese tiempo con esa denuncia se hubiese hecho los trámites correspondientes, se hubiese evitado todo esto", subrayó el hermano.