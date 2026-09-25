Uruguay suma ya 47 medallas en los Juegos Odesur que se realizan en Santa Fe, Argentina: 14 son de oro, 12 de plata y 21 de bronce.
Uruguay suma 47 medallas en los Juegos Odesur, 14 son de oro y el remo es el deporte más destacado
Hasta el momento Uruguay suma 47 medallas en los Juegos Odesur que se realizan en Santa Fe, Argentina. El remo tiene 6 de las 14 medallas de oro.
El remo es el deporte más destacado para Uruguay, con 6 de las 14 medallas de oro, más 2 de plata y 5 de bronce: 13 en total.
Le sigue, más lejos, el atletismo con 3 de oro y 3 de plata.
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Las medallas de oro entonces son: 6 de remo, 3 de atletismo, 1 de boxeo, 1 de ciclismo de carretera, 1 en remo costal, 1 en tiro y 1 en natación.
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