Pablo Leiva conocía procedencia ilícita del dinero y tenía que introducirlo de forma legal al sistema financiero

El exasesor del edil del Partido Nacional por Montevideo Gonzalo Gómez, Pablo Leiva, recibió a un narcotraficante en la puerta de su casa. Agarró una bolsa con dinero y sabía sobre su procedencia. De esa forma, el hombre quedó involucrado en la Operación Trazador.

Según supo Subrayado , la investigación por venta de drogas y lavado de activos era liderada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Los investigadores trataban de desarticular una organización que abastecía bocas de droga en Villa Española, Marconi y Pérez Castellanos.

La fiscal adjunta Agustina Santos describió en la audiencia de formalización el funcionamiento de la organización criminal.

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Las actuaciones dejaron al descubierto que la droga ingresaba desde Paraguay en camiones y luego se repartía en distintas zonas de la capital.

Leiva tenía un rol clave dentro de la estructura, lavaba el dinero. Según se desprende del relato de la propia fiscal, Leiva fue visto por la Policía recibiendo dinero en la puerta de su casa. Se lo entregaron en una bolsa de supermercado.

La maniobra fue detectada el 16 de setiembre, cuando una Hyundai Tucson llegó a la casa a la casa de Leiva en el barrio Pérez Castellanos y de ella se bajó un hombre que le entregó una bolsa con dinero. Leiva conocía la procedencia ilícita del efectivo producto del narcotráfico y tenía que introducirlo de forma legal en el sistema financiero, aseguró la fiscal.

En el allanamiento a la casa de Leiva, se encontraron en el living sobre un mueble múltiples fajos de dinero y monedas, tres cuadernolas con anotaciones y un celular. En su dormitorio, se incautaron 27 cartuchos calibre 22 y ocho cartuchos 9mm. En su auto, la Policía halló una bolsa con dinero. En total, de incautaron 2.980.240 pesos.