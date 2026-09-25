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Investigación en maldonado

Una joven y un hombre heridos de bala en San Carlos: dijeron que cuando llegaron a su casa, había varias personas dentro

La joven de 22 años recibió un impacto de bala en una pierna, mientras que el hombre de 35 tuvo un roce en la muñeca.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Una joven de 22 años fue baleada en una pierna y un hombre de 35 tuvo un roce en una muñeca, alrededor de las 22:30 de este jueves cuando llegaban a su vivienda en la ciudad de San Carlos, Maldonado.

Tras ser heridos, ambos fueron trasladados a un centro de salud, donde recibieron asistencia médica.

Según dijeron ambos ante la Policía, al llegar a su casa, encontraron personas en el interior; no pudieron precisar cuántas y desconocen cómo ingresaron a la vivienda, ubicada en Nuble G. Olaza y Tomas Berreta.

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Agregaron que, al llegar, los desconocidos les dispararon desde la puerta principal y una ventana.

La Policía asumió la investigación, en conjunto con la Fiscalía, para determinar lo ocurrido y las circunstancias.

Ambos heridos se encuentran fuera de peligro.

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