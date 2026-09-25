Una joven de 22 años fue baleada en una pierna y un hombre de 35 tuvo un roce en una muñeca, alrededor de las 22:30 de este jueves cuando llegaban a su vivienda en la ciudad de San Carlos, Maldonado.
Una joven y un hombre heridos de bala en San Carlos: dijeron que cuando llegaron a su casa, había varias personas dentro
La joven de 22 años recibió un impacto de bala en una pierna, mientras que el hombre de 35 tuvo un roce en la muñeca.
Tras ser heridos, ambos fueron trasladados a un centro de salud, donde recibieron asistencia médica.
Según dijeron ambos ante la Policía, al llegar a su casa, encontraron personas en el interior; no pudieron precisar cuántas y desconocen cómo ingresaron a la vivienda, ubicada en Nuble G. Olaza y Tomas Berreta.
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Agregaron que, al llegar, los desconocidos les dispararon desde la puerta principal y una ventana.
La Policía asumió la investigación, en conjunto con la Fiscalía, para determinar lo ocurrido y las circunstancias.
Ambos heridos se encuentran fuera de peligro.
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