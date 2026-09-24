Intendentes aprobaron reglamentación de monopatines eléctricos; uso individual con casco y chaleco, y pagarán seguro

El Congreso de Intendentes votó la reglamentación del uso de monopatines eléctricos en todo el país. El registro no implica costo de patente, pero sí se deberá pagar un seguro.

El presidente del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Florida, Carlos Enciso, se refirió a la aprobación de la regulación que tendrá carácter obligatorio a nivel nacional.

La reglamentación le da un marco al uso de los vehículos que tendrán como obligatorio un aporte mínimo como el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA). "La idea no es de recaudación sino de ordenar", indicó.

Entre las disposiciones, Enciso dijo que ya no se podrá circular dos personas juntas en un mismo monopatín. La persona deberá llevar casco protector y chaleco reflexivo.

El Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) tendrá el registro de los vehículos de movilidad personal, en los que se incluyen los monopatines, que podrán transitar por la vía pública, con una sola persona y cumpliendo la reglamentación de la seguridad vial.

El coordinador del Sucive, César García, indicó que la velocidad máxima de circulación será de 25 kilómetros por hora. El uso estará autorizado a partir de los 14 años. En el caso de los menores de 18 años, deberán tener autorización firmada por sus padres o tutores.

El vehículo deberá contar con luces laterales, frontales y traseras. Deberá contar con un tag que identificará al conductor habilitado para circular.