Un hombre de unos 30 años fue asesinado en el Centro de Montevideo y su cuerpo fue hallado en la mañana de este viernes en la zona de atención al cliente de un carro de comidas ubicado en avenida Uruguay y Paraguay.
Hombre que vivía en la calle fue asesinado de un golpe en la cabeza en el Centro de Montevideo
El cuerpo presenta golpes y fue hallado en la zona de atención al cliente de un carro de comidas. Según los primeros datos, otro hombre se acercó a las 5:00, mientras la víctima dormía, y la golpeó. Habló la fiscal.
La víctima presenta varios golpes, entre ellos uno importante en la cabeza, según información policial a la que accedió Subrayado. El hombre vivía en la calle y solía dormir en esa parte del carrito debido a que las lonas oficiaban de resguardo.
De acuerdo con los primeros datos, el homicida se acercó sobre las 5:00, mientras la víctima dormía, y la golpeó. Los investigadores analizan cámaras de vigilancia de la zona.
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La fiscal de Homicidios Mirta Morales, quien está a cargo del caso, estuvo en la escena. Dijo a Subrayado que el fallecido presentaba golpes "de la cintura para arriba".
Sobre las 9:00, Policía Científica realizaba pericias en el lugar. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
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