Hombre que vivía en la calle fue asesinado de un golpe en la cabeza en el Centro de Montevideo

Un hombre de unos 30 años fue asesinado en el Centro de Montevideo y su cuerpo fue hallado en la mañana de este viernes en la zona de atención al cliente de un carro de comidas ubicado en avenida Uruguay y Paraguay.

La víctima presenta varios golpes, entre ellos uno importante en la cabeza, según información policial a la que accedió Subrayado. El hombre vivía en la calle y solía dormir en esa parte del carrito debido a que las lonas oficiaban de resguardo.

De acuerdo con los primeros datos, el homicida se acercó sobre las 5:00, mientras la víctima dormía, y la golpeó. Los investigadores analizan cámaras de vigilancia de la zona.

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La fiscal de Homicidios Mirta Morales, quien está a cargo del caso, estuvo en la escena. Dijo a Subrayado que el fallecido presentaba golpes "de la cintura para arriba".

Sobre las 9:00, Policía Científica realizaba pericias en el lugar. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía especializada y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.