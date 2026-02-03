RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECLARACIÓN CONJUNTA

Uruguay sostiene que "Taiwán forma parte inalienable del territorio chino" y apoya el intento de "reunificación nacional"

Según la declaración conjunta firmada tras la reunión de Orsi con Xi Jinping, Uruguay reconoce el derecho de China a gobernar Taiwán y a “salvaguardar la soberanía y seguridad nacional”.

Canciller de Uruguay Mario Lubetkin saluda a Xi Jinping, acompañado del presidente Orsi. Foto: Presidencia.

En la declaración conjunta firmada tras la reunión de los presidentes Yamandú Orsi y Xi Jinping en Beijin, Uruguay “reafirma su adhesión al principio de una sola China”, y “reconoce que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino”.

Además, Uruguay señala que “cualquier forma de independencia de Taiwán es contraria a dicho principio y por lo tanto se opone, y respalda los esfuerzos del gobierno chino para materializar la reunificación nacional”.

Este es punto 6 de la declaración conjunta, que termina con una mención a la “seguridad nacional” de China y a la situación de Hong Kong.

El mensaje que escribió Orsi en la camiseta de Uruguay. Foto: publicada en las redes sociales de Orsi y de la Presidencia.
Dice así: “La parte uruguaya reafirma su apoyo a la posición justa de China sobre los asuntos relacionados con sus intereses medulares, como el de Hong Kong, y a los esfuerzos de China por salvaguardar la soberanía y seguridad nacional”.

Taiwán es una isla ubicada 180 kilómetros al sureste de China que se declara independiente, con un gobierno democrático, reconocido por varios países como Estados Unidos, que en gobiernos anteriores al de Donald Trump ha expresado abiertamente su respaldo.

De hecho, Taiwán ha sido un punto de conflicto entre China y Estados Unidos por el intento de Beijín de recuperar ese territorio.

Durante años las maniobras y ejercicios militares de China cerca de la isla han elevado la tensión en la zona, con constantes respuestas de Estados Unidos en apoyo a Taiwán.

Dentro del Mercosur, Paraguay es el único país que reconoce a Taiwán como nación independiente.

