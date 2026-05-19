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LLEGARON 15 TONELADAS DE LECHE EN POLVO

Ministro Fratti dijo que Uruguay enviará corned beef a Cuba; Díaz-Canel agradeció barco con ayuda

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció este martes que Uruguay enviará corned beef a Cuba en el marco de la ayuda humanitaria que ya inició días atrás y que Díaz-Canel agradeció en redes sociales.

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El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció este martes que Uruguay enviará corned beef a Cuba en avión, en el marco de la ayuda humanitaria que inició días atrás con el embarque de 15 toneladas de leche en polvo, y que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel agradeció en redes sociales.

El lunes llegó a La Habana un barco con ayuda humanitaria desde México, que llevaba también la colaboración que dispuso el gobierno de Yamandú Orsi.

“En nombre del pueblo cubano expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño”, escribió en X Díaz-Canel.

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AGRADECIMIENTO CUBA

“Este donativo, que llega en días muy difíciles para Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región”, agregó.

“Nuestro más sincero reconocimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su liderazgo y firme compromiso, así como al gobierno de Uruguay por sumarse a esta iniciativa. En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que #CubaNoEstáSola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera”, concluyó Díaz-Canel.

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