Uruguay recibió el aliento de los hinchas antes de partir al Mundial: así fue la despedida en el aeropuerto

La selección uruguaya partió en la noche de este martes rumbo a Playa del Carmen, México, donde instalará su concentración durante el Mundial 2026. Antes del viaje, el plantel recibió el apoyo de los hinchas que se acercaron al Aeropuerto de Carrasco para despedirlo.

El ómnibus celeste llegó desde el Complejo Celeste y, al llegar al aeropuerto cerca de las 22:00, los futbolistas se acercaron a las vallas para saludar. Firmaron autógrafos, se tomaron fotos y compartieron varios minutos con quienes esperaban bajo una fría noche.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando el plantel se tomó una foto con los hinchas detrás. También se escuchó el tradicional canto “Volveremos, volveremos” y participó la cuerda de tambores Shangrilonja.

Seguí leyendo "Hoy me levanté reconsiderando": Orsi dijo que se está "cuestionando" si viaja o no a ver a Uruguay al Mundial

En diálogo con la prensa, el futbolista Facundo Pellistri destacó: “Es muy lindo ver a toda la gente ilusionada como nosotros, vamos a tratar de venir con las mejores noticias. Todo esto es increíble. Me preparé muy bien, todo el grupo también. Creo que vamos a hacer una buena función”.

Maximiliano Araújo se mostró sorprendido por la convocatoria. “No sabía que iba a venir tanta gente”, señaló.

Agustín Canobbio dijo vivir la previa con “ansiedad y emociones a flor de piel”. “A aprovechar y tratar de representar a toda esta gente, a los 3 millones. El plantel tiene mucha calidad. Ir todos juntos a buscar un sueño. Disfrutar, aprovechar y agradecer cada momento”, expresó.

El Mundial 2026 comenzará este jueves. La ceremonia inaugural será a las 14:30 y contará con la participación de artistas como Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs y Maná, entre otros. A las 16:00 se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El Mundial será en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.