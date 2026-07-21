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IDA DE LOS PLAYOFFS

Nacional cayó 3-0 ante Tigre en el Gran Parque Central por Copa Sudamericana

Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Elías Jalil (1'), Ignacio Russo (49') y Elías Cabrera (89').

Foco Uy

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Nacional cayó 3-0 ante Tigre en el Gran Parque Central por el partido de ida de los playoffs de Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Jorge Bava no pudieron en su casa con la visita, desde el primer minuto del encuentro.

Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Elías Jalil (1'), Ignacio Russo (49') y Elías Cabrera (89'). El primer tanto fue revisado por el VAR por una posible posición adelantada, pero finalmente el gol se validó.

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"A ver si ponen huevo, no le ganamos a nadie", gritaban hinchas en la tribuna tras la mala actuación de los futbolistas.

"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", cantó la hinchada de Nacional cuando corrían 91'.

El encuentro estuvo arbitrado por Carlos Bentancur, mientras que el VAR estuvo a cargo de Leonar Mosquera.

El partido de vuelta se disputa el próximo martes en Buenos Aires. Tigre quedó muy cerca de asegurar la clasificación y el tricolor tendrá su revancha buscando una remontada para mantenerse con vida en el torneo continental.

Alienaciones:

Nacional: Arias, Ancheta, Coates, Cándido, Calvo, Zuculini, Boggio, Dos Santos, Barcia, Silvera y Gómez. DT: Jorge Bava.

Tigre: Felipe Zenobio, Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Benegas; Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Jalil Elías y Santiago López. DT: Diego Dabove.

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