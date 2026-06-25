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Bielsa repetirá el equipo titular para el partido del viernes con España

De este modo, se mantiene Manuel Sanabria en lugar Matías Viña, entra Agustín Canobbio en lugar de Darwin Núñez y ataja Fernando Muslera.

Foto: @Uruguay en X.

Foto: @Uruguay en X.

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El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, resolvió que Uruguay enfrente a España con el mismo equipo titular que jugó contra Cabo Verde el domingo, supo Subrayado en México.

De este modo, se mantiene Manuel Sanabria en lugar Matías Viña, y entra Agustín Canobbio en lugar de Darwin Núñez. Ataja Muslera.

El equipo será: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Matías Olivera, Sebastián Cáceres, Manuel Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

bielsa: no hay duda que uruguay es un mejor equipo que cabo verde, pero eso hay que demostrarlo
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Bielsa: "No hay duda que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo"

La Selección enfrentará a los españoles desde las 21:00 horas este viernes en Guadalajara, México.

Uruguay necesita ganar para quedar primero en su grupo y no apelar a la calculadora. Si empata, aún tendrá chances pero dependerá de otros resultados de los mejores terceros. Y si pierde por una mínima diferencia, las chances de pasar a la segunda ronda se reducirán de forma significativa.

La Celeste viene de empatar ante Arabia Saudita (1-1) y ante Cabo Verde (2-2).

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