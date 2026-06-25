Bielsa repetirá el equipo titular para el partido del viernes con España

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, resolvió que Uruguay enfrente a España con el mismo equipo titular que jugó contra Cabo Verde el domingo, supo Subrayado en México.

De este modo, se mantiene Manuel Sanabria en lugar Matías Viña, y entra Agustín Canobbio en lugar de Darwin Núñez. Ataja Muslera.

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La Selección enfrentará a los españoles desde las 21:00 horas este viernes en Guadalajara, México.

Uruguay necesita ganar para quedar primero en su grupo y no apelar a la calculadora. Si empata, aún tendrá chances pero dependerá de otros resultados de los mejores terceros. Y si pierde por una mínima diferencia, las chances de pasar a la segunda ronda se reducirán de forma significativa.

La Celeste viene de empatar ante Arabia Saudita (1-1) y ante Cabo Verde (2-2).