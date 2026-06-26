"Hasta ahora, no hay confirmado ningún uruguayo que pueda haber sido afectado" por los terremotos, aseguró cónsul en Caracas

El cónsul de Uruguay en Caracas, Fernando Sotelo, informó este viernes que "hasta ahora, no hay confirmado ningún uruguayo que pueda haber sido afectado" por los terremotos del miércoles en Venezuela.

Según los datos del consulado, 14 uruguayos viven en la ciudad de La Guaira y un 70% ya ha confirmado que está bien, en buenas condiciones, mientras que otros no se han comunicado aún. El 80% de la población está sin comunicaciones. "No podemos afirmar que haya uruguayos desaparecidos", dijo. "Aquellos uruguayos que no hemos podido contactar pueden estar incomunicados por motivos tecnológicos o porque no hay posibilidad de llegar a ellos en este momento de manera física", agregó.

"Venezuela está en un período de búsqueda y salvar vidas", resumió Sotelo en un contacto vía Zoom con el canciller Mario Lubetkin, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Sotelo ha accedido a los informes oficiales de las autoridades venezolanas sobre el traslado de heridos, principalmente, de la zona de La Guaira, epicentro de los terremotos, hacia los hospitales de Caracas y de otras regiones del país, y no hay uruguayos en esa nómina, tampoco en la lista de fallecidos, que es de actualización más demorada.

"Lo que se refiere a la parte de uruguayos en situación de internación por estar heridos o fallecimiento, a este momento, no tenemos ninguna información oficial confirmada", aclaró.

El cónsul uruguayo aseguró que los terremotos afectaron al 90% de los edificios de Caracas, los que resultaron con daños y ahora se analiza si son habitables. "Estamos en una primera etapa muy difícil", aseguró.

El jueves y este viernes, llegaron a Caracas los equipos especializados en rescate luego de catástrofes naturales enviados por los gobiernos de Chile, El Salvador y Estados Unidos, entre otros países, con personal y perros entrenados para la búsqueda de supervivientes.

El edificio del Consulado de Uruguay en la capital venezolana fue afectado por los terremotos y el cónsul Sotelo se encuentra en su domicilio, con problemas en las comunicaciones. Sotelo se refirió a la situación actual y aseguró que La Guaira "desapareció prácticamente como ciudad".

Además, se vieron seriamente afectados 13 hospitales, que continúan trabajando en las áreas que sus edificios lo permiten.

Sotelo indicó que gran parte de la población está teniendo problemas para comunicarse y las personas transmiten su angustia al no poder contactar a sus familiares en la zonas afectadas.

Lubetkin informó que el gobierno uruguayo evalúa la ayuda a enviar a Venezuela. Con el Ministerio de Defensa Nacional, se analiza la posibilidad de enviar carpas militares a la zona del desastre y con el Ministerio de Salud Pública, la donación de medicamentos. El canciller dijo que la colaboración con alimentos se evaluará más adelante, cuando el país emprenda la fase de reconstrucción.