PLANTA DE PUNTA DEL TIGRE

Uruguay produce energía con gas a través del Gasoducto Cruz del Sur y en cuatro días ahorró USD 1 millón

"Generar con gas energía es más barato y es mejor para el ambiente", destacó la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien valoró la infraestructura de la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre.

planta-ciclo-combinado

"Logramos algo histórico que es que desde hace cuatro días estamos generando energía con gas a través del Gasoducto Cruz del Sur y lo que es la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre", afirmó.

Cardona valoró que la infraestructura existe en el país desde hace un tiempo cuando se hizo el cambio de la matriz, que puede producir energía tanto con combustibles fósiles como con gas.

"Generar con gas energía es más barato y es mejor para el ambiente", indicó. La ministra manifestó que producir energía con gas es un intermedio entre las renovables y hacerlo con combustibles fósiles. Cardona destacó que en los cuatro días de producción se logró un ahorro de un millón de dólares.

