"Es soñado" y "a todo pulmón", dijo el padre del ciclista Thomás Silva sobre la carrera de su hijo en el Giro de Italia

Álvaro es el padre de Thomás Silva , el ciclista de 24 años que está haciendo historia en el Giro de Italia , y explicó lo que significa el logro de su hijo.

"Es espectacular, es soñado. Sabíamos que Thomás era capaz de conseguir alguna etapa. Viajó con la maglia rosa y mañana largará en Italia, que para los italianos eso es lo máximo el primer ciclista que viene en este tipo de carrera, que se hicieron tres etapas afuera y entra con la maglia rosa, correr acá es lo máximo", sostuvo su padre.

Además, contó que en Uruguay el ciclismo sucede "a todo pulmón" y que así fue en el caso de Thomás.

"Llegás a la máxima categoría de ciclismo, son 18 equipos en el mundo y 530 ciclistas en el mundo tienen la oportunidad de estar en esa categoría. Termina la primera parte de la temporada y ya arranca con la segunda parte. Él todavía no sabe qué carreras, pero me imagino que después de correr 21 días va a venir algún descansito", dijo su padre.

Respecto a si puede llegar a representar a Uruguay a nivel olímpico, el padre explicó que no es una decisión que le competa a él sino al comité olímpico.

"Son disciplinas diferentes. Milton lo que hizo fue una hazaña para el Uruguay, traer una medalla olímpica, eso es algo que se ve casi imposible. Lo de Thomás es ciclismo de ruta. Es algo excepcional, también algo imposible, ya que un uruguayo esté en la máxima categoría de ciclismo mundial y que un uruguayo gane una etapa de una de las tres grandes carreras que hay en el mundo", señaló.

Tanto hijo como padre recibieron un mensaje del presidente de la República, Yamandú Orsi, con felicitaciones y destaque por lo que consiguió el ciclista uruguayo.