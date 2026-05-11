Un joven de 21 años fue detenido como sospechoso del tiroteo en Malvín Norte que dejó a bebé baleado en la cabeza

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

Un joven de 21 años con tres antecedentes penales fue detenido este lunes en un allanamiento en el marco de la investigación de un ataque a tiros contra una vivienda de Malvín Norte, que dejó a un bebé de seis meses baleado en la cabeza. Se trata de uno de los que presuntamente disparó, indicaron fuentes del caso.

El Departamento de Homicidios realizó dos allanamientos en la zona del complejo de viviendas de INVE, en Dubrich y Mataojo, donde ocurrió el ataque el jueves de noche. En la mañana, los efectivos encontraron vestimenta, considerada importante para la investigación y la incautaron. En una casa, a unos 130 metros de la vivienda donde fue baleado el bebé, fue detenido en horas de la tarde el sospechoso.

La fiscal de Homicidios de 2º turno, Mirta Morales, dispuso que el detenido sea conducido a la sede.

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En cuando a la salud del bebé baleado, mejora y evoluciona favorablemente, ya no revestiría gravedad y en las últimas horas estaba previsto su pase a sala de Pediatría, indicaron fuentes policiales. Previamente, el pequeño fue operado para retirarle la bala que tenía alojada en el cráneo.

El jueves de noche, policías que patrullaban la zona de Boix y Merino escucharon una ráfaga de disparos y fueron al lugar. En la esquina de Dubrich y Calle 125, una joven de 22 años se acercó a los efectivos y les dijo que su bebé tenía un disparo en la cabeza.

La madre y el niño estaban dentro de un apartamento del complejo de viviendas cuando ocurrió el ataque. El bebé fue llevado primero al Hospital Pasteur, donde inicialmente le diagnosticaron un roce de bala. Luego, fue derivado al Pereira Rossell, donde más estudios confirmaron que tenía un impacto de bala y el proyectil seguía alojado dentro de la cabeza.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.