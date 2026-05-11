Detuvieron a un hombre de 46 años por su presunta participación en el homicidio de un bebé en Colón

Un hombre de 46 años y sin antecedentes penales fue tenido como sospechoso de participar en la logística del homicidio de un bebé de un año y siete meses.

En la mañana de este lunes hubo varios allanamientos en Colón , en los que incautaron drogas, armas, y detuvieron a un adolescente que estaba en una de las viviendas.

La investigación continuó y policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos detuvieron a un hombre de 46 años en el barrio Conciliación. Presumen su participación en el homicidio, sobre todo en la coordinación de la logística que derivó en el hecho.

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El ataque a tiros que terminó con la muerte de Santino ocurrió en la noche del lunes 27 de abril en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, en Colón. El bebé, de un año y siete meses, viajaba en un Volkswagen Vento rojo junto a su padre, de 24 años, y la pareja del joven, cuando fueron atacados desde otro vehículo.

Eran casi las 20:00 cuando el auto avanzaba por Pasaje J y estaba llegando a la casa. En ese momento, otro vehículo se acercó, los rebasó y sus ocupantes comenzaron a disparar hacia atrás sin mediar palabra.

Los disparos se concentraron sobre el lado del conductor. Fueron al menos siete impactos que atravesaron el parabrisas. El joven llevaba a su hijo en la falda mientras conducía. Uno de los disparos impactó en la cabeza del bebé. Mientras, el padre sufrió heridas en el brazo, el hombro y el oído izquierdo.

Tras el ataque, el abuelo del niño —que estaba en una casa cercana— tomó el volante y condujo unas nueve cuadras hasta el estacionamiento de un supermercado ubicado en avenida Garzón, donde pidió ayuda.

Desde allí, padre e hijo fueron trasladados a una mutualista en Avenida Garzón y Lanús. El bebé ingresó gravemente herido y murió como consecuencia del disparo en la cabeza. El padre quedó fuera de peligro y fue dado de alta al día siguiente.

La escena del caso quedó en dos puntos: por un lado, la intersección de Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, donde se encontraron casquillos y rastros de sangre; por otro, el estacionamiento del supermercado, donde quedó el auto con el parabrisas perforado por los impactos.

Para la Policía, no hay dudas de que el objetivo del ataque era el padre del niño, en un escenario de enfrentamiento entre bandas por drogas y armas en la zona.

Los atacantes escaparon hacia Verdisol y abandonaron el auto utilizado, que apareció incendiado. De momento no hay detenidos.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de Hechos Complejos y de la Fiscalía especializada, que trabajan para identificar a los responsables