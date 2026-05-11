Condenaron a dos de los delincuentes que cometieron robo piraña el sábado en La Blanqueada

La Justicia condenó a dos delincuentes que cometieron un robo piraña el sábado en una farmacia ubicada en avenida 8 de Octubre y Presidente Berro, en La Blanqueada, cerca de Tres Cruces.

Uno de los ladrones, de 26 años, ya estaba requerido por otro robo piraña. Fue condenado a 16 meses de libertad a prueba por un delito de hurto especialmente agravado y una tentativa de hurto.

El segundo condenado tiene 21 años, contaba con dos antecedentes penales y deberá cumplir nueve meses de cárcel por un delito de tentativa de hurto especialmente agravada.

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El robo ocurrió a última hora de la tarde del sábado, cuando cuatro delincuentes llegaron en moto al comercio, ingresaron y rompieron la vitrina donde estaban los perfumes importados. Se llevaron 20 perfumes que guardaron en un bolso, informó entonces Subrayado.

Los ladrones escaparon por 8 de Octubre hacia Malvín Norte, pero fueron interceptados por policías de la Guardia Republicana en Espronceda y Calle A, donde fueron detenidos en medio de disturbios y pedradas contra los efectivos.

La moto en la que circulaban estaba denunciada como robada desde el 2 de mayo. La Policía la incautó y recuperó los 20 perfumes robados.