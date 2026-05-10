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GABOTO Y MERCEDES

A contramano y alcoholizado causó choque en Cordón; un vehículo quedó a centímetros de personas en situación de calle

El conductor que iba a contramano chocó una camioneta en la esquina de Gaboto, que cruzaba con el semáforo en verde.

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Conductor de 30 años alcoholizado viajaba a contramano por el Cordón y provocó violento choque. Personas en situación de calle se salvaron por centímetros de no ser atropelladas.

Según supo Subrayado en base a testigos y fuentes de la investigación, el vehículo que termina provocando el violento choque circulaba a contramano y a gran velocidad por la calle Mercedes.

En Gaboto se llevó por delante una camioneta que cruzaba habilitada por la luz verde del semáforo.

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Esa camioneta desvió su recorrido y fue a dar de lleno en la fachada de un comercio que hay en el cruce. Las cámaras de videovigilancia a las que accedió Subrayado muestran que tres hombres que estaban durmiendo en el lugar se salvaron por centímetros de no se atropellados.

Nadie salió lesionado.

Minutos más tarde se supo que el conductor del auto que circulaba a contramano, de 30 años, estaba alcoholizado.

Desde el Ministerio del Interior se informó que recuperó su libertad y quedó emplazado. En los próximos días será sometido al Juzgado de Faltas.

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