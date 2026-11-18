El gobierno de Uruguay inició hoy la ronda de conversaciones con inversores extranjeros para la emisión de un nuevo Bono Global a ocho años y en la moneda europea Euro, dijeron a Subrayado fuentes oficiales.

Para el trabajo de poner a consideración de fondos de inversión la emisión del nuevo bono, el gobierno designó a tres instituciones financieras, BNP Paribas, HSBC y J.P. Morgan, que comenzaron los contactos para considerar la demanda disponible. Las reuniones están previstas para realizarse de forma virtual este miércoles.

El banco HSBC quedó con la misión de la coordinación logística para el tratamiento de emisión del nuevo bono.

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En el contacto con inversores, Uruguay destaca que tiene condición de grado inversor de buena calidad (investment grade) con calificaciones crediticias de “Baa1” en la agencia Moody's, de “BBB+” en Standard & Poor’s, y “BBB” con la agencia Fitch.

Los bonos se registran ante las autoridades de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC -U.S. Securities and Exchange Commission) como bonos “sénior” y esa calificación de las agencias.