Un hombre murió al chocar el auto que conducía contra un camión en ruta 8.
Un automovilista chocó contra un camión en ruta 8 y murió en el lugar
El siniestro fatal ocurrió a las 5:50 de la mañana de este miércoles. La ruta estuvo obstruida, pero fue liberada sobre las 10:30 horas.
La Policía Caminera informó del hecho, que ocurrió sobre las 5:50 de la mañana, en el kilómetro 102, y señaló que el camión, de transporte forestal, estaba vacío.
La ruta permaneció obstruida y el tránsito liviano se canalizó por la ruta vieja hasta alrededor de las 10:30.
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