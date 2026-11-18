Un hombre murió al chocar el auto que conducía contra un camión en ruta 8.

La Policía Caminera informó del hecho, que ocurrió sobre las 5:50 de la mañana, en el kilómetro 102, y señaló que el camión, de transporte forestal, estaba vacío.

La ruta permaneció obstruida y el tránsito liviano se canalizó por la ruta vieja hasta alrededor de las 10:30.

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