La selección uruguaya goleó 5-0 a República Dominicana este martes en el estadio Domingo Burgueño Miguel.
Uruguay derrotó 5-0 a República Dominicana en el amistoso disputado en el Campus de Maldonado
Los goles de los dirigidos por Diego Forlán fueron convertidos por Rodrigo Aguirre (40'), Federico Viñas (68'), Nicolás de la Cruz (79'), Federico Valverde (86') y Bruno Damiani (93').
Este fue el último amistoso de los dirigidos por Diego Forlán de este 2026; el quinto de su era.
Los goles fueron convertidos por Rodrigo Aguirre (40'), Federico Viñas (68'), Nicolás de la Cruz (79'), Federico Valverde (86') y Bruno Damiani (93').
En Uruguay hay una denuncia de violencia doméstica cada 13 minutos, y cada 10 días matan o intentan matar a una mujer
La Celeste que venía de vencer a Argentina 2-1 en La Bombonera, sumó su quinto triunfo consecutivo.
Así salió a la cancha Uruguay: Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria; Agustín Canobbio, Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar; Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.
El encuentro estuvo arbitrado por el brasileño Matheus Candancan.
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