La selección uruguaya goleó 5-0 a República Dominicana este martes en el estadio Domingo Burgueño Miguel.

Este fue el último amistoso de los dirigidos por Diego Forlán de este 2026; el quinto de su era.

Los goles fueron convertidos por Rodrigo Aguirre (40'), Federico Viñas (68'), Nicolás de la Cruz (79'), Federico Valverde (86') y Bruno Damiani (93').

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La Celeste que venía de vencer a Argentina 2-1 en La Bombonera, sumó su quinto triunfo consecutivo.

Así salió a la cancha Uruguay: Santiago Mele; Santiago Mouriño, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Juan Manuel Sanabria; Agustín Canobbio, Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar; Federico Viñas y Rodrigo Aguirre.

El encuentro estuvo arbitrado por el brasileño Matheus Candancan.