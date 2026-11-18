El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay Leonardo García aseguró que el sector, en los últimos 15 años, “no muestra signos de crecimiento que sean relevantes”, y dijo que esto va de la mano del crecimiento de la economía general del país: “Cuando uno lo analiza con el crecimiento de Uruguay es muy parecido”.

Consultado en rueda de prensa sobre las razones que llevan a que la industria nacional no crezca de forma relevante en tanto tiempo, García respondió: “El principal problema es la competitividad. No somos competitivos. Cuando uno analiza la rentabilidad del sector industrial, ve que la rentabilidad, para el riesgo que asume el industrial, es baja. Si la rentabilidad es baja, difícilmente se muevan las inversiones”.

Sobre el proyecto de ley del gobierno para bajar costos y mejorar la competitividad, el empresario dijo que es “una muy buena iniciativa”, y agregó: “Por primera vez se habla de la competitividad, es un muy buen puesto de partida. Y que sea impulsado por (el Ministerio de) Economía es notable para nosotros”.

Acerca de los grandes proyectos de inversión extranjera que llegan a Uruguay o se anuncian para instalarse en breve, García dijo que son bienvenidos “porque eso va a hacer que se dinamice la economía”. “Ahora, tenemos que ver cómo integramos a esos proceso de inversión a la industria ya establecida en el Uruguay, creo que eso es lo importante”.

Por último, consultado sobre la posibilidad de reducir la jornada laboral en la industria, como plantea el PIT-CNT, y como se acordó ya en la construcción (con un proceso gradual), el presidente de la Cámara de Industrias respondió: “No vemos ninguna posibilidad de que el sector industrial pueda avanzar en una reducción de la jornada. Sería resignar empleo para beneficiar un sector y en este momento no es viable”.