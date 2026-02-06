RECIBÍ EL NEWSLETTER
Uruguay pidió cooperación al FMI para mejorar las prácticas fiscales

El ministro Gabriel Oddone dijo que "Uruguay tiene oportunidades para mejorar y modernizar los criterios y procedimientos de gestión fiscal y presupuestal".

Foto: AFP.

El gobierno uruguayo solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) cooperación para mejorar la transparencia de las cuentas públicas, el diseño de proyecciones del Presupuesto y fiscales, así como el análisis de riesgo sobre gasto público y endeudamiento, y la primera parte del trabajo comenzó esta semana.

El Ministerio de Economía y Finanzas recibió entre el lunes 2 de enero y el miércoles 4, a una delegación de especialistas del FMI y tras los encuentros de trabajo, el ministro Gabriel Oddone dijo que “Uruguay tiene oportunidades para mejorar y modernizar los criterios y procedimientos de gestión fiscal y presupuestal, algo muy relevante para seguir mejorando la calificación de riesgo del país”.

El planteo lo había realizado el ministro Oddone en Washington a las autoridades del FMI. El proceso implica un trabajo sobre tres pilares definidos por el FMI que refieren al Reporte Fiscal (cobertura institucional, stocks, flujos); Presupuesto, y Proyecciones Presupuestales y Fiscales; y Análisis de Riesgos Fiscales (seguridad social, salud, endeudamiento).

El técnico del FMI, Sandeep Saxena, declaró a través de un comunicado, que “los diagnósticos de transparencia fiscal se llevan a cabo a petición de los países, y hasta la fecha, alrededor de 40 miembros del FMI han realizado ese diagnóstico”, lo que “se basa en el Código de Transparencia Fiscal” del organismo, que “es la norma internacional para la divulgación de información sobre las finanzas públicas”.

