Jueves y viernes de frío a cálido, el sábado desmejora otra vez con lluvias y tormentas

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría a fresca con cielo ligeramente nublado. La tarde continuará templada a cálida con buena presencia de Sol presentando condiciones frescas en la noche.

El viernes la mañana se presentará fresca a templada con algunas neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde sigue el tiempo cálido a caluroso con cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El sábado comienza fresco a templado con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde se presentará templada a cálida con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.

Jueves 24 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 13º Viernes 25 Zona Norte: máxima 30º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º Sábado 26 Zona Norte: máxima 29º y mínima 9º Zona Sur: máxima 26º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 10º

Temas de la nota frío

lluvias y tormentas