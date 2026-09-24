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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Jueves y viernes de frío a cálido, el sábado desmejora otra vez con lluvias y tormentas

Nubel Cisneros prevé tiempo estable, cálido, con ascenso de temperatura hasta el viernes. El sábado desmejora de tarde y otra vez aparecen lluvias y tormentas. Los detalles día a día.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría a fresca con cielo ligeramente nublado. La tarde continuará templada a cálida con buena presencia de Sol presentando condiciones frescas en la noche.

El viernes la mañana se presentará fresca a templada con algunas neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde sigue el tiempo cálido a caluroso con cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El sábado comienza fresco a templado con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde se presentará templada a cálida con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.

pasa el frio y sube la temperatura hasta 30° en el norte y 23° en montevideo, segun nubel cisneros
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Pasa el frío y sube la temperatura hasta 30° en el norte y 23° en Montevideo, según Nubel Cisneros

Jueves 24

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 13º

Viernes 25

Zona Norte: máxima 30º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

Sábado 26

Zona Norte: máxima 29º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 10º

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