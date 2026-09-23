Diego Forlán: "De acá en adelante ganar, es la obligación que tenemos de llevar a la Selección al nivel que tiene que estar"

En la conferencia de prensa previa, este miércoles de noche (de mañana en Uruguay), Forlán dijo que de ahora en adelante solo queda ganar y habló de la obligación que siente por llevar a la Celeste al lugar que tiene que estar.

“De acá en adelante ganar, es la obligación que tenemos los uruguayos de llevar a la Selección al nivel que sabemos que tiene que estar, y eso es lo más importante. Ganar es lo que más disfrutamos y nos gusta”, respondió el ex capitán de Uruguay ante las preguntas de la prensa japonesa.

“Es nuestra primera vez trabajando en la selección y era nuestra presentación con el equipo”, dijo cuando fue consultado sobre una pequeña demora en salir del hotel donde estaba reunido con los futbolistas convocados.

Sobre la Selección de Japón dijo que tiene “grandísimos jugadores, de nivel internacional”, y aseguró que “va a ser un lindo partido, la gente va a acompañar, el estadio va a estar lleno, un partido de primerísimo nivel”.

El fracaso en el Mundial 26

Forlán fue consultado sobre la eliminación de Uruguay en fase de grupos del Mundial 2026, y respondió: “La verdad que los tres partidos tuvimos la mala suerte de que nos hicieran goles que no teníamos previsto, porque la verdad que el equipo tuvo momentos muy buenos en los tres partidos y bueno, lamentablemente no se dio la clasificación, que en ese caso los jugadores y la gente que estaba deseaba, y nosotros como hinchas queríamos ver a Uruguay pasando de fase y compitiendo y viendo la posibilidad de pelear por el título, que hubiera sido algo que todos soñábamos y nos ilusionábamos”.

Acerca del juego que pretende desplegar con Uruguay en el partido de este jueves (hora 19 de Japón, 07 de Uruguay), el ex mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 respondió: “Las características obviamente dependen mucho de la calidad de jugadores que hay y la verdad que tenemos jugadores de mucha variedad, de buen pie, goleadores, defensivamente buenos, así que la verdad que en ese sentido nos sentimos afortunados por tener una buena variedad de jugadores de primerísimo nivel”.