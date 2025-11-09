RECIBÍ EL NEWSLETTER

Uruguay obtuvo 119 votos para integrar el Consejo Ejecutivo de la Unesco

“La incorporación de Uruguay permite asumir un papel aún más activo en la elaboración de políticas globales orientadas a la construcción de la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible", sostuvo Cancillería.

Unesco. Foto: AFP

Con 119 votos, Uruguay fue elegido como miembro del Consejo Ejecutivo de Unesco. Este viernes, durante la 43ºª Conferencia General de la Unesco en Uzbekistán, se dio la votación.

Así, Uruguay será parte por cuatro años del Comité Ejecutivo. “La incorporación de Uruguay permite asumir un papel aún más activo en la elaboración de políticas globales orientadas a la construcción de la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible en ámbitos como educación pública, patrimonio cultural, inclusión digital y libertad de expresión, en una labor conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y Cultura”, indica el comunicado difundido por Cancillería el viernes.

En ese sentido, el comunicado destaca el rol del país con el multilateralismo, la cooperación, la defensa del derecho internacional y la articulación para el diálogo.

El saludo del papa León XIV a Uruguay, por los 200 años de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres

