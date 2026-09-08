Pruebas PISA: Uruguay mejora en ciencias, y junto a Costa Rica y El Salvador son los mejor posicionados en Latinoamérica

Los resultados de las pruebas PISA, que este martes presenta a nivel mundial la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indica un deterioro general en lectura, al tiempo que muestra a Uruguay como uno de los países mejor posicionados en Latinoamérica, junto a Costa Rica y El Salvador.

En particular, de acuerdo al informe internacional, Uruguay mejoró resultados en ciencias, una de las tres áreas evaluadas junto a lectura y matemáticas.

Uruguay y Chile volvieron a figurar entre los sistemas educativos mejor posicionados de la región, con 445 y 442 puntos respectivamente en ciencias, aunque ambos se mantuvieron muy por debajo de los países asiáticos, líderes en la lista global de los mejores.

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Este martes las autoridades de la educación presentan el informe sobre Uruguay, con un comparativo respecto a ediciones anteriores.

A nivel mundial, la OCDE alerta de un retroceso significativo y preocupante en lectura, que muchos analistas atribuyen al creciente uso de pantallas y dispositivos electrónicos, y un cambio en la relación con los centros de estudio tras la pandemia del Covid.

La nueva edición de esta evaluación internacional, considerada uno de los principales barómetros mundiales de los sistemas educativos, analizó las competencias de unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios en ciencias, lectura y matemáticas.

Ranking

Como en ediciones anteriores, Asia dominó la clasificación. Las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang ocuparon los primeros puestos en ciencias y matemáticas, mientras que Singapur lideró en lectura. Macao, Taiwán, Japón y Corea del Sur completaron los lugares de honor.

Ningún país latinoamericano figura entre los mejor posicionados en las tres disciplinas evaluadas, aunque algunos.

La OCDE advirtió, sin embargo, que el panorama general es preocupante. "Los resultados en ciencias se mantienen aproximadamente estables, pero hay una caída de más de 20 puntos en lectura y matemáticas", señaló Éric Charbonnier, especialista en educación del organismo.

Según la OCDE, una variación de 20 puntos equivale aproximadamente a un año de escolarización.