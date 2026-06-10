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Uruguay llegó a México y ya concentra en Playa del Carmen previo a su debut en el Mundial

La selección llegó este miércoles de mañana al hotel donde continuará la preparación para el partido del lunes ante Arabia Saudita.

Foto: @Uruguay en X. Llegada de la selección a México.

Foto: @Uruguay en X. Llegada de la selección a México.

La selección uruguaya llegó este miércoles a Playa del Carmen, México, donde realizará la concentración previa al Mundial 2026.

Tras partir en los primeros minutos de la madrugada desde el Aeropuerto de Carrasco, el plantel aterrizó sobre las 7:00 en el Aeropuerto de Cancún y, a las 10:30, arribó al hotel Fairmont Mayakoba, un complejo de lujo. Allí estará alojado durante, al menos, la primera etapa de preparación.

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Imagen: AUF TV.
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A su llegada al hotel, los futbolistas fueron recibidos con un baile maya organizado por el complejo.

La partida de Uruguay estuvo acompañada por decenas de hinchas que se acercaron en la noche del martes al Aeropuerto de Carrasco para despedir a la delegación y brindarle su apoyo antes del viaje.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa debutará el próximo lunes a las 19:00 —hora uruguaya— frente a Arabia Saudita.

El Mundial 2026 comenzará este jueves. La ceremonia inaugural está prevista para las 14:30 y contará con la participación de artistas como Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs y Maná, entre otros. A las 16:00 se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La Copa del Mundo será entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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