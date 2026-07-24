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RUTA 1 Y CAMINO CIBILS

Negro aseguró que operativo de salida de hinchas de Tigre estuvo "debidamente escoltado" y que fue "un hecho aislado"

El ministro del Interior dijo que la cartera se puso a disposición de Nacional para que la ida de los hinchas a Buenos Aires para el partido de vuelta "sea lo más ordenada y pacifica posible".

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El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en rueda de prensa que se reunió en esta jornada con el presidente de Nacional Ricardo Vairo debido al ataque a ómnibus de la hinchada de Tigre luego del partido por Copa Sudamericana.

"Fue algo aislado en lo que fue el entorno del partido, incluso el relacionamiento de las parcialidades que no tuvo ningún tipo de inconvenientes. Son hechos aislados y por lo tanto es muy difíciles de prever. De todas formas, el operativo de salida de los hinchas argentinos estaba debidamente escoltado", señaló.

Negro sostuvo que el ataque a los ómnibus fue un hecho inesperado porque no había ningún aviso ni circunstancias que dieran a entender que se iba a desencadenar en un ataque.

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En lo que respecta al partido de vuelta que se disputará en Buenos Aires, el jerarca manifestó: "Lo llamamos al presidente y nos pusimos a disposición del Club Nacional de Football a los efectos de que lo que esté a nuestro alcance para asegurar la ida de los parciales que ya tienen sus entradas, incluso compradas antes del encuentro, sea lo más ordenada y pacifica posible y luego las coordinaciones con las autoridades argentinas para garantizar también la seguridad de los hinchas uruguayos".

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