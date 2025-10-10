Uruguay le ganó 1-0 a República Dominicana con gol de Nacho Laquintana

Foto: AUF en X. Kevin Amaro durante el amistoso con República Dominicana.

Sin brillo y sin sus titulares, Uruguay venció este viernes a República Dominicana por 1-0 en Malasia. Marcelo Bielsa probó jugadores para el Mundial de Norteamérica de 2026.

Ignacio Laquintana, del Red Bull Bragantino de Brasil, anotó el gol a los 60 minutos del encuentro disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.

Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez.

¡GOOOL DE URUGUAY! Gran contra de la Celeste y TREMENDO remate cruzado de Laquintana para el 1-0 sobre República Dominicana en Malasia. pic.twitter.com/bJhWEeZBJP

Seguí leyendo La fecha 12 del fútbol argentino con ausencia de Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

Dominicana, por su parte, inquietó a la última línea uruguaya y vendió cara la derrota pese a estar fuera de la próxima Copa del Mundo.

La Celeste cerrará su gira por Malasia el lunes en Malaca ante Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el próximo año.

FUENTE: AFP.