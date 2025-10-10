RECIBÍ EL NEWSLETTER
amistoso en malasia

Uruguay le ganó 1-0 a República Dominicana con gol de Nacho Laquintana

Sin brillo y sin sus titulares, la Celeste le ganó el partido amistoso a República Dominicana. La instancia le permitió a Marcelo Bielsa probar jugadores para el Mundial 2026.

Foto: AUF en X. Kevin Amaro durante el amistoso con República Dominicana.

Ignacio Laquintana, del Red Bull Bragantino de Brasil, anotó el gol a los 60 minutos del encuentro disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.

Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez.

Foto: AFP. 
Dominicana, por su parte, inquietó a la última línea uruguaya y vendió cara la derrota pese a estar fuera de la próxima Copa del Mundo.

La Celeste cerrará su gira por Malasia el lunes en Malaca ante Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el próximo año.

