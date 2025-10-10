Sin brillo y sin sus titulares, Uruguay venció este viernes a República Dominicana por 1-0 en Malasia. Marcelo Bielsa probó jugadores para el Mundial de Norteamérica de 2026.
Uruguay le ganó 1-0 a República Dominicana con gol de Nacho Laquintana
Sin brillo y sin sus titulares, la Celeste le ganó el partido amistoso a República Dominicana. La instancia le permitió a Marcelo Bielsa probar jugadores para el Mundial 2026.
Ignacio Laquintana, del Red Bull Bragantino de Brasil, anotó el gol a los 60 minutos del encuentro disputado en el Estadio Nacional Bukit Jalil en Kuala Lumpur.
Uruguay, cuarto al cierre de las clasificatorias sudamericanas, evidenció la falta de rodaje de un equipo que no tuvo a figuras como Federico Valverde o Darwin Núñez.
Dominicana, por su parte, inquietó a la última línea uruguaya y vendió cara la derrota pese a estar fuera de la próxima Copa del Mundo.
La Celeste cerrará su gira por Malasia el lunes en Malaca ante Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el próximo año.
FUENTE: AFP.
