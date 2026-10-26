"Me llena de alegría regresar al continente": el mensaje con el que León XIV confirmó su visita a Uruguay

El viaje del papa León XIV fue confirmado. Fue el propio pontífice quien escribió en su cuenta de X un mensaje en el que dio por sentada su visita y expresó "alegría".

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV.

En Uruguay, el papa dará palabra en Montevideo, Florida y Paysandú. La participación en estos eventos es con registro previo y solo quedan para el litoral.

Seguí leyendo Comenzó el armado del escenario en el Centenario para recibir al papa León XIV el 7 de noviembre

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

Tras la operación, surgieron dudas sobre si el pontífice podría mantener su viaje, previsto del 6 al 17 de noviembre y que lo traerá a Uruguay, Argentina y Perú, donde León XIV pasó dos décadas como misionero.

Pero su cirujano, Stefano Margaritora, declaró al medio Vatican News que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje.

Estadio Centenario

Este sábado comenzó el armado del escenario en el estadio Centenario para recibir al papa León XIV el sábado 7 de noviembre, en el segundo día de su visita a Uruguay.

El escenario estará sobre la tribuna América y el público, que estiman rondará las 70.000 personas, ocupará parte de la cancha y las tribunas Olímpica, Ámsterdam y Colombes.