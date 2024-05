Uruguay frena megafusión de frigoríficos: Defensa de la Competencia no autoriza venta de tres plantas a Minerva

Uruguay no habilitará a la empresa Minerva Foods a comprar tres plantas frigoríficas de Marfrig en el país, porque el análisis del caso concluyó que eso genera una situación de mercado sin posibilidad de competencia, dijeron a Subrayado fuentes oficiales.

Minerva Foods, que opera en Uruguay desde 2011, tenía intención de sumar tres frigoríficos (La Caballada, Establecimiento Colonia e Inaler) a los cuatro que ya tiene en el país (PUL, Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones y BPU).

Minerva Foods, el mayor exportador de carne vacuna de Sudamérica, anunció en agosto pasado la compra de 16 plantas de su rival Marfrig en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, en una transacción por más de 1.500 millones de dólares que requería la aprobación por los reguladores de la competencia de cada país.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo a principios de setiembre de 2023 que esperaba una rápida decisión de la Coprodeco y expresó entonces su preocupación por la operación. “Las decisiones de un gobierno, en este caso, no pueden ser caprichosas. Si esto genera o no algún tipo de concentración, no monopolio pero sí concentración, le corresponde a Defensa Comercial”, afirmó.

“Yo tengo mi opinión, esperemos el análisis profesional y técnico de Defensa de la Competencia y ahí el Poder Ejecutivo va a tomar una decisión basado en esos elementos”, remarcó.