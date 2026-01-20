RECIBÍ EL NEWSLETTER
cancillería

Uruguay expresó solidaridad con Chile por los incendios forestales que dejaron al menos 20 muertos

El gobierno transmitió condolencias a las víctimas y puso a disposición asistencia consular, mientras los incendios siguen activos en el sur de Chile.

Foto: AFP. Incendios sin control en Chile.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Chile ante las consecuencias de los devastadores incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Bío Bío.

“El Gobierno de la República Oriental del Uruguay transmite sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como a las personas damnificadas, al tiempo que brindará su apoyo al Gobierno de Chile en sus esfuerzos para superar esta difícil situación”, expresó.

Cancillería informó que la Embajada del Uruguay en Chile, el Consulado General en Santiago y el Consulado de Distrito en Concepción se encuentran monitoreando la situación. Al momento no se ha detectado que haya uruguayos afectados.

Incendios devastadores en el sur de Chile. Foto: AFP
Para emergencias consulares se habilitó el número +56 98 412 5450, y desde Uruguay la Oficina de Asistencia al Compatriota y Servicios a la Comunidad brinda apoyo y orientación a través del teléfono de Guardia Consular +598 98 051 052 y el correo electrónico [email protected].

Incendios en Chile.

En Chile los bomberos continúan combatiendo por tercer día consecutivo los incendios forestales que ya se cobraron al menos 20 vidas. En las regiones de Ñuble y Bío Bío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, el fuego ha consumido cerca de 35.000 hectáreas y destruyó o dañó alrededor de un millar de viviendas, arrasando casi por completo localidades como Lirquén y Penco.

El presidente Gabriel Boric informó que parte de los incendios lograron ser controlados o acotados, aunque advirtió que otros continúan muy activos y que se registraron nuevos focos en la región de la Araucanía, lo que obligó a dividir fuerzas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó un nuevo fallecido en Bío Bío, elevando a 20 el número total de víctimas, la mayoría alcanzadas por las llamas durante el rápido avance del fuego en la madrugada del domingo.

Vecinos de las zonas afectadas describieron escenas de destrucción total, con calles cubiertas de vehículos derretidos y viviendas reducidas a escombros. En Lirquén, algunos compararon la tragedia con el tsunami de 2010, aunque señalaron que esta vez el daño fue aún mayor. Las autoridades chilenas advierten que el aumento de las temperaturas y la prolongada sequía que afecta al centro y sur del país han facilitado la rápida propagación del fuego, en un contexto de incendios cada vez más frecuentes y severos.

Con información de AFP.

