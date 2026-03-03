Bomberos controló dos incendios que afectaron 350 hectáreas de monte en Minas, Lavalleja

Bomberos trabajó en la extinción de dos incendios de monte en las inmediaciones de Camino Estancia Tellagorry, en el departamento de Lavalleja .

La afectación total estimada es de unas 350 hectáreas. El primer foco comenzó en la noche del domingo.

Una dotación de Minas constató que el fuego se propagaba rápidamente debido a las altas temperaturas y que ya había afectado unas 5 hectáreas.

Las tareas de extinción se extendieron por 3 días consecutivos, hasta su control en la tarde de este lunes. En el lugar permanecieron brigadas realizando control de puntos calientes y recorridas perimetrales.

En la noche del domingo, se registró un segundo incendio en un campo próximo, sin vinculación directa con el anterior.

Al arribo de las dotaciones, los efectivos constataron fuego en un monte con alta carga de combustible, propagándose rápidamente.

Este lunes se produjo un rebrote debido al cambio brusco en la intensidad y dirección del viento que afectó eucaliptus y rebrote, incrementándose la superficie afectada en pocos minutos.

Ante la magnitud del evento, se desplegó un amplio operativo, contando con refuerzos de bomberos y personal zafral de distintos destacamentos, apoyo de personal militar, medios aéreos, brigadas helitransportadas y apoyo con drones del Centro de Comando Unificado.

Tras intensas tareas de combate y monitoreo continuo, el segundo incendio fue controlado.

Personal de Bomberos mantiene las tareas de vigilancia, enfriamiento y prevención en la zona.