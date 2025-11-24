"Uruguay es el país chico más grande del mundo, está en todos lados", dijo el embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi

El embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi disertó este lunes en el almuerzo de trabajo de la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos en el Club de Golf.

Allí repasó su historia de vida y contó cómo tras vivir de niño y adolescente en Uruguay, volvió ahora como embajador del gobierno de Donald Trump, de quien es amigo personal.

Rinaldi nació en Italia y a los 3 años vino a Uruguay con su familia. Aquí hizo la escuela primaria y el liceo, y a los 17 años se fue a estudiar a Estados Unidos.

Allí se volvió empresario y un día, en un campo de golf, conoció a Donald Trump, de quien se hizo “muy amigo”, contó.

“Hice una empresa, me fue muy bien. Me hice amigo de Trump y me ofreció la embajada”, resumió al contar cómo volvió a Uruguay como embajador.

“Es un honor volver a Uruguay”, dijo, y agregó: “Para mi Uruguay y Estados Unidos son iguales. Estados Unidos es un país con más oportunidades en negocios e inversiones. Pero Uruguay es el país chico más grande del mundo, está en todos lados”.

En su discurso ante empresario dijo que su objetivo como embajador es fomentar los negocios y la inversión recíproca.

“En esta nueva etapa nuestra embajada en Montevideo tiene varios focos, promover más inversión y desarrollo, avanzar en seguridad y hacer un puerto más moderno y competitivo, favorecer empresas uruguayas y de Estados Unidos y mejorar la conectividad con vuelos directos”, precisó.