RECIBÍ EL NEWSLETTER
LOU RINALDI

"Uruguay es el país chico más grande del mundo, está en todos lados", dijo el embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi

El embajador de EEUU en Uruguay Lou Rinaldi disertó en el almuerzo de trabajo de la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos. Rinaldi se crió en Uruguay y es amigo personal de Trump.

Lou-Rinaldi-embajador-Estados-Unidos

El embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi disertó este lunes en el almuerzo de trabajo de la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos en el Club de Golf.

Allí repasó su historia de vida y contó cómo tras vivir de niño y adolescente en Uruguay, volvió ahora como embajador del gobierno de Donald Trump, de quien es amigo personal.

Rinaldi nació en Italia y a los 3 años vino a Uruguay con su familia. Aquí hizo la escuela primaria y el liceo, y a los 17 años se fue a estudiar a Estados Unidos.

Canciller Mario Lubetkin anuncia hoy proceso de adhesión al acuerdo Transpacífico.
Seguí leyendo

Cancillería anuncia hoy que el acuerdo Transpacífico decidió aceptar la adhesión de Uruguay

Allí se volvió empresario y un día, en un campo de golf, conoció a Donald Trump, de quien se hizo “muy amigo”, contó.

“Hice una empresa, me fue muy bien. Me hice amigo de Trump y me ofreció la embajada”, resumió al contar cómo volvió a Uruguay como embajador.

“Es un honor volver a Uruguay”, dijo, y agregó: “Para mi Uruguay y Estados Unidos son iguales. Estados Unidos es un país con más oportunidades en negocios e inversiones. Pero Uruguay es el país chico más grande del mundo, está en todos lados”.

En su discurso ante empresario dijo que su objetivo como embajador es fomentar los negocios y la inversión recíproca.

“En esta nueva etapa nuestra embajada en Montevideo tiene varios focos, promover más inversión y desarrollo, avanzar en seguridad y hacer un puerto más moderno y competitivo, favorecer empresas uruguayas y de Estados Unidos y mejorar la conectividad con vuelos directos”, precisó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario
ACCESOS-RUTA 1

Desde este lunes a la hora 07:00 queda habilitado el tránsito de salida bajo el puente de los accesos a Montevideo
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños

Te puede interesar

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
gobierno

Caso Cardama: Orsi dijo que "Uruguay precisa esas patrulleras" pero "las cosas tienen que ser transparentes"
Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy video
MINISTRO DEL INTERIOR

Ministro Carlos Negro expresó "gran dolor" por el homicidio del policía en el Cerro

Dejá tu comentario