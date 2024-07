Uruguay enfrenta a Brasil con "todos los jugadores disponibles", aseguró Marcelo Bielsa

Consultado sobre su ausencia en el partido ante Estados Unidos, Bielsa comentó que "no tuvo significancia y, salvo el cierre del partido, en el que Estados Unidos, con una disposición muy ofensiva y jugadores de ataque en todas las líneas, en los últimos 10 minutos generó un peligro que, hasta ese momento, no había producido, opino que, si yo hubiera estado en el campo de juego, la producción no hubiera sido mejor”.