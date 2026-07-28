El gobierno uruguayo emitió bonos globales por unos USD 1.697 millones, de los cuales 76% fue en títulos en pesos uruguayos y 24% en dólares.
Uruguay emitió bonos en pesos a 7,75% y en dólares a una tasa de 5,356%, con prima de riesgo de 75 puntos
El bono global en pesos es a tasa fija nominal con vencimiento en 2035, y el bono global en dólares (USD) tiene vencimiento en 2037.
El bono global en pesos es a tasa fija nominal con vencimiento en 2035, y el bono global en dólares (USD) tiene vencimiento en 2037.
La tasa de rendimiento del bono en pesos nominales fue 7,75% anual, mientras que la tasa del bono en dólares fue 5,356%, con una prima de riesgo de 75 puntos básicos.
Seguí leyendo
Uruguay concreta hoy la primera emisión de títulos de deuda en mercados internacionales
El gobierno dijo que el objetivo de la operación fue avanzar en el programa de fondeo en el mercado internacional, continuar el proceso de desdolarización de la deuda, extender el plazo promedio de la deuda, recomprando instrumentos con vencimiento de corto plazo, para mitigar el riesgo de refinanciamiento.
Lo más visto
aguas dulces, rocha
Policía identificó a la mujer hallada muerta en ruta 16; también ubicó al conductor que pasó sobre el cuerpo y siguió de largo
Aguas dulces, rocha
Una mujer fue encontrada muerta en una ruta, un vehículo pasó sobre el cuerpo y siguió sin detenerse
pronóstico
Inumet emite advertencias naranja y amarilla por tormentas para el norte del país
Pronóstico de inumet
Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes para localidades de cuatro departamentos
INSPECCIONAN EL LUGAR
Dejá tu comentario