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EMISIÓN DE BONOS GLOBALES

Uruguay emitió bonos en pesos a 7,75% y en dólares a una tasa de 5,356%, con prima de riesgo de 75 puntos

El bono global en pesos es a tasa fija nominal con vencimiento en 2035, y el bono global en dólares (USD) tiene vencimiento en 2037.

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El gobierno uruguayo emitió bonos globales por unos USD 1.697 millones, de los cuales 76% fue en títulos en pesos uruguayos y 24% en dólares.

El bono global en pesos es a tasa fija nominal con vencimiento en 2035, y el bono global en dólares (USD) tiene vencimiento en 2037.

La tasa de rendimiento del bono en pesos nominales fue 7,75% anual, mientras que la tasa del bono en dólares fue 5,356%, con una prima de riesgo de 75 puntos básicos.

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El gobierno dijo que el objetivo de la operación fue avanzar en el programa de fondeo en el mercado internacional, continuar el proceso de desdolarización de la deuda, extender el plazo promedio de la deuda, recomprando instrumentos con vencimiento de corto plazo, para mitigar el riesgo de refinanciamiento.

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