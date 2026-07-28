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ECONOMÍA

Uruguay concreta hoy la primera emisión de títulos de deuda en mercados internacionales

Uruguay coloca bonos en pesos uruguayos y dólares, y ofrece recomprar títulos en circulación.

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El gobierno uruguayo anunció esta mañana la emisión de bonos globales en pesos uruguayos y en dólares, así como también una recompra de títulos de deuda, y estableció que hoy mismo se reciben las propuestas y se anuncia el resultado.

La comunicación del Ministerio de Economía estableció que “en simultáneo, la República está realizando: una oferta de emisión de la reapertura del Bono Global en Pesos Nominales Uruguayos con vencimiento en 2035 y del Bono Global en Dólares con vencimiento en 2037.

Además, anunció “una oferta de recompra en efectivo de bonos globales en Pesos Nominales Uruguayos, Unidades Indexadas y Dólares”.

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Uruguay inició el camino hacia la primera emisión de Bono Global del año

La emisión de títulos de deuda a nivel internacional es la primera del año, ya que el gobierno debió esperar la resolución sobre temas que generan inquietud entre los inversores, referidas al gasto público y el futuro de las AFAP en el manejo de cuentas personales y gestión de inversiones en el mercado de bonos.

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