Liverpool presentó oficialmente el proyecto de su nuevo estadio, una obra que se construirá en el barrio Belvedere y que está pensada para albergar entre 15.000 y 20.000 personas.
Liverpool presentó cómo será el Nuevo Estadio Belvedere: las imágenes y el adelanto del proyecto
El estadio Belvedere tendrá dos anillos, cuatro tribunas techadas y una pasarela de 360 grados para recorrerlo por completo, según el proyecto.
Según el proyecto, el escenario tendrá dos anillos, uno bajo y otro alto, cuatro tribunas techadas por completo y una pasarela de 360 grados que permitirá recorrerlo en su totalidad.
El presidente del club, José Luis Palma, explicó que la construcción demandará entre 18 y 20 meses y adelantó que el estadio Belvedere contará con 67 baños, ocho puestos de comida, locales comerciales y cuatro ascensores.
La visita de Messi a un estadio de India termina con disturbios; en el lugar también estaba Luis Suárez
En cuanto al campo de juego, indicó que el césped será mayoritariamente natural, con un 95%, combinado con un 5% de material artificial.
Palma también se refirió al nombre del estadio y confirmó que no se llamará “El Templo”, denominación que él mismo había propuesto, pero que generó opiniones divididas. Señaló que no quiso generar divisiones y por eso el escenario llevará el nombre Belvedere, en referencia al barrio.
“Un sueño que comienza a hacerse realidad. Les presentamos el Nuevo Estadio Belvedere. La casa de Liverpool Fútbol Club, la casa de todo el oeste de Montevideo”, señaló el club en redes sociales.
Dejá tu comentario