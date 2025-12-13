RECIBÍ EL NEWSLETTER
Liverpool presentó cómo será el Nuevo Estadio Belvedere: las imágenes y el adelanto del proyecto

El estadio Belvedere tendrá dos anillos, cuatro tribunas techadas y una pasarela de 360 grados para recorrerlo por completo, según el proyecto.

Imagen: Liverpool en X. Nuevo Estadio Belvedere.

Liverpool presentó oficialmente el proyecto de su nuevo estadio, una obra que se construirá en el barrio Belvedere y que está pensada para albergar entre 15.000 y 20.000 personas.

Según el proyecto, el escenario tendrá dos anillos, uno bajo y otro alto, cuatro tribunas techadas por completo y una pasarela de 360 grados que permitirá recorrerlo en su totalidad.

El presidente del club, José Luis Palma, explicó que la construcción demandará entre 18 y 20 meses y adelantó que el estadio Belvedere contará con 67 baños, ocho puestos de comida, locales comerciales y cuatro ascensores.

Fotos: AFP
nuevo-estadio-belvedere-liverpool-en-x
En cuanto al campo de juego, indicó que el césped será mayoritariamente natural, con un 95%, combinado con un 5% de material artificial.

Palma también se refirió al nombre del estadio y confirmó que no se llamará “El Templo”, denominación que él mismo había propuesto, pero que generó opiniones divididas. Señaló que no quiso generar divisiones y por eso el escenario llevará el nombre Belvedere, en referencia al barrio.

“Un sueño que comienza a hacerse realidad. Les presentamos el Nuevo Estadio Belvedere. La casa de Liverpool Fútbol Club, la casa de todo el oeste de Montevideo”, señaló el club en redes sociales.

