Uruguay confirmó rival para la fecha FIFA de marzo, pocos meses antes del Mundial 2026: será con Inglaterra en el estadio Wembley de Londres.
Uruguay confirmó rival para la fecha FIFA de marzo con un grande de Europa
El partido de Uruguay en la fecha FIFA, poco antes del Mundial, será el 27 de marzo con un campeón del mundo.
“En marzo de 2026 viajaremos a Europa para enfrentar a Inglaterra en Londres, en Wembley”, dice el breve anuncio que hizo este miércoles la Selección Uruguaya en sus redes sociales.
El partido, fijado para el viernes 27 de marzo, se jugará a la hora 16:45 (hora de Uruguay).
