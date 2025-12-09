RECIBÍ EL NEWSLETTER

Vientos fuertes y persistentes: advertencia amarilla para varios departamentos desde las 23:00 horas

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé que haya rachas de hasta 80 km / h. No descarta cambios en el pronóstico, que rige hasta las 04:00 de la madrugada.

Viento-montevideo-marzo-foto-nano

"El desplazamiento del ciclón extratropical del sur de Brasil hacia el Océano Atlántico, generará ráfagas de intensidad entre 70-80 km/h y vientos sostenidos entre 40-60 km/h del sector Sureste y Sur. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado.

Principales localidades:

Cerro Largo: Todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Fernández y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento.

