Vientos fuertes y persistentes: advertencia amarilla para varios departamentos desde las 23:00 horas

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes, que rige entre las 23:00 de este martes y las 04:00 de la madrugada del miércoles.

"El desplazamiento del ciclón extratropical del sur de Brasil hacia el Océano Atlántico, generará ráfagas de intensidad entre 70-80 km/h y vientos sostenidos entre 40-60 km/h del sector Sureste y Sur. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado.

Cerro Largo: Todo el departamento.

Seguí leyendo Defensa e Inisa firman acuerdo que habilita trabajo conjunto para capacitar e insertar laboralmente a jóvenes infractores

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Fernández y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Todo el departamento.