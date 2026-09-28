Fiscalía de Lavado de Activos abrirá nueva investigación por el caso de Pablo Leiva

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una nueva investigación por el caso de Pablo Leiva, el exasesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, condenado a 2 años y 6 meses por lavado de activos y tráfico de municiones por la Fiscalía de Estupefacientes en el marco de la Operación Trazador.

Se trata de una investigación preliminar y el objetivo y el alcance de la indagatoria son reservados, indicaron a Subrayado fuentes del caso.

Leiva fue condenado junto a un hombre y una mujer, que oficiaban como distribuidores de drogas, tras la incautación de 265 kilos de estupefacientes en el barrio Brazo Oriental.

La investigación sobre un esquema de lavado de activos contra Leiva apunta a operaciones de compraventa de divisas a través de un cambio de un local de pagos en el barrio Pérez Castellanos, propiedad de la esposa del director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini. "No tenemos nada que ocultar", aseguró el jerarca nacionalista en conferencia el martes pasado y dijo que no es cierto que Leiva haya blanqueado dinero en el local, que es propiedad de su familia desde hace 13 meses.

En la casa de Leiva, se encontraron fajos de dinero, droga y una contadora de billetes. Además, tres cuadernolas con anotaciones y un celular. También, municiones. En su auto, la Policía halló una bolsa con dinero. En total, de incautaron 2.980.240 pesos.

La investigación de la Fiscalía de Estupefacientes de 1º turno logró establecer que Leiva recibió a un narcotraficante en la puerta de su casa, agarró una bolsa con dinero y sabía sobre su procedencia. Tenía como rol lavar el dinero ilícito de la organización criminal.

Este lunes, el edil Gonzalo Gómez, dijo en conferencia que Pablo Leiva no es su asesor y lo contrató como parte de su equipo recomendado por su hijo Lucio, quien trabaja como su secretario en la Junta Departamental. El legislador asumió su error en la contratación y aseguró que desconocía las actividades ilícitas de Leiva.